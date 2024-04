Batería iPhone 16, mejora general, salvo el modelo Plus

Septiembre se acerca y con él, la esperada presentación de los nuevos iPhone 16 y iPhone 16 Pro.

Rumores y filtraciones no paran de surgir, y uno de los temas más recientes gira en torno a la capacidad de la batería, que según el filtrador OvO Baby Sauce OvO en Weibo, presentará cambios en todos los modelos excepto en el iPhone 16 Plus.

Los datos coinciden con filtraciones previas:

The iPhone 16 lineup will feature larger batteries except for the iPhone 16 Plus

Source: OvO Baby Sauce OvO (Weibo) pic.twitter.com/vDHCvwwism

— Apple Hub (@theapplehub) April 9, 2024