Crackgate, el problema que surgió alrededor de las Apple Vision Pro

El titán tecnológico Apple se encuentra en estado de alerta debido a una controversia emergente en torno a su innovador casco de computación espacial Vision Pro.

La anticipación generada en las redes sociales por su lanzamiento ha dado paso a críticas adicionales debido a un fenómeno inusual apodado por los usuarios como “Crackgate”.

Este dispositivo, comercializado inicialmente a $3,500 en Estados Unidos y disponible de manera no oficial en gran parte del mundo, ha comenzado a exhibir una grieta en la parte frontal de su pantalla.

“Recuerdo haber visto publicaciones en Reddit el día anterior y pensé que la gente simplemente estaba siendo descuidada, como chocar con las paredes o dejar caer los dispositivos. Tan pronto como retiré el protector frontal, me encontré con [la grieta]”, compartió el usuario u/funnystone64 en un post en Reddit.

Varios miembros de la comunidad en Reddit han levantado la voz sobre las misteriosas grietas que están apareciendo en los Apple Vision Pro.

Este testimonio es solo uno de los muchos que han surgido en la categoría r/VisionPro y otras plataformas, donde los usuarios han reportado la aparición de grietas aleatorias en estos dispositivos, a menudo en el centro, sin que hayan sufrido ningún tipo de golpe.

Para muchos, cuidar meticulosamente sus dispositivos es una especie de “religión”, donde se aseguran de mantenerlos protegidos con fundas. Sin embargo, otros relatan que ni siquiera han hecho uso activo del dispositivo y aún así descubrieron una grieta después de haberlo cargado durante la noche.

