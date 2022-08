La beta número 5 de iOS 16 cada vez está ganando nuevas características las cuales serán estrenadas a finales de este año junto con la presentación de los nuevos iPhone 14. La versión del sistema operativo trae de regreso una funcionalidad muy conocida por los usuarios, que desapareció desde el lanzamiento del iPhone X, se trata del porcentaje de la batería.

Entre las novedades que incluirá iOS 16 está el regreso del indicador de porcentaje de batería después de 5 años de no estar presente en los iPhone.

Battery percentage finally returns to iOS 16 and it’s hideous https://t.co/nH6n0WXe5B pic.twitter.com/4327CByXzL — The Verge (@verge) August 8, 2022

Apple reveló que decidió eliminar el indicador de batería de la barra de estado debido al tamaño del notch, ya que faltaba espacio para integrar el porcentaje. Para que los usuarios vieran el porcentaje de la batería era necesario acceder al panel de control y verificar desde ahí, lo que generaba frustración en muchos usuarios.

Sin embargo, en la última beta de iOS 16 para desarrolladores el porcentaje de la batería está de regreso. Para ello se debe habilitar desde el apartado de la Configuración, Batería y seleccionar la nueva opción que figura como “Nivel de batería”.

Pero no todo son buenas noticias para los usuarios que esperaban el regreso de esta función. Hay varios reportes que indican que el porcentaje de la batería no está disponible en algunos modelos, como el iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 y iPhone 13 mini. Obviamente, esto todavía no es una funcionalidad estable, por lo que tiene errores, pero una vez que Apple lance iOS 16 en su versión estable debería de estar disponible para los equipos antes mencionados.