El lanzamiento del iPhone 15 se produjo hace una semana, desencadenando una oleada de opiniones mixtas hacia Apple. Los consumidores, incluyendo a varios apasionados seguidores de la marca, han expresado fuertes críticas hacia la compañía y su CEO, Tim Cook, argumentando que “la era de la innovación terminó con Steve Jobs“.

Desde su perspectiva, los cambios en los productos parecen ser mínimos, casi imperceptibles.

El martes 12 de septiembre, Apple desveló el iPhone 15 y todas suvariantes durante su evento de actualización de productos conocido como Wonderlust.

¿Qué novedades trae consigo en comparación con la versión 14? Sin lugar a dudas, una de las modificaciones más notables es la supresión del puerto de carga Lightning en favor del sistema USB-C, en respuesta a la presión ejercida por la Unión Europea y otras autoridades regulatorias.

Me upgrading from iPhone 14 to iPhone 15 pic.twitter.com/2lNwwzJGMm

— Georgebabs? (@Georgebabss) September 13, 2023