¿Que protección tenían los 2 iPhone que sobrevivieron una caida de 4,900 metros desde un Avion?

Una de las escenas más escalofriantes en las películas es el desprendimiento de una puerta o de una parte del fuselaje de un avión en pleno vuelo.

Pues esta pesadilla se convirtió en realidad en el vuelo de Alaska Airlines ASA1282. Un evento que ocurrió a principios de éste mes de enero del 2024, cuando leímos que al mencionado vuelo se le desprendió una puerta lateral al avión cuando recién despegaba, afortunadamente, al no tener demasiada altura, esto le permitió a los pilotos regresar a tierra sin pérdida de vidas, pero claro, con los pasajeros muy asustados.

La caída del iPhone desde el Avión

Sin embargo, al desprenderse la puerta, muchos artículos de los pasajeros fueron literalmente succionados hacia afuera del avión, entre ellos, maletas, artículos personales y lo que nos compete en esta historia: Dos equipos iPhone, que suponemos, en esos momentos los propietarios tenían en las manos.

Lo particular es que tiempo después, se supo que uno de esos iPhone llegó a tierra intacto. Y si alguna vez has tenido o utilizado un iPhone, o en general, CUALQUIER equipo Apple… Entonces sabrás muy bien que no son precisamente equipos todoterreno, por lo que muchos usuarios en Internet quedaron asombrados de tal hazaña.

La marca de la funda que protegió al iPhone..

Y es que, el iPhone en cuestión, resistió a una caída de 16,000 pies (4,900 metros) por lo que todos quedamos sorprendidos e intrigados en como es que había podido resistir y llegar intacto a tierra.

Pues bien, el hecho es que el misterio ha sido resuelto y es que uno de esos 2 iPhones que se encontraron tenía una funda de la marca Spigen, específicamente una funda de modelo Cryo Armor, aunque lamentablemente, del segundo iPhone aún no sabemos en que condiciones fue encontrado, y tampoco sabemos si llegó intacto como el otro equipo.

Sin duda, uno de esos peculiares casos donde un suceso TOTALMENTE fuera de lo común, termina sirviendo como la mejor forma de publicidad para una marca como Spigen, que aunque es una de las más conocidas en el ámbito estadounidense de accesorios para iPhone, ahora será aún más reconocida después que una de sus fundas le permitió a un usuario, recuperar su equipo tras una caída de casi 5000 metros de altura.