El terrorífico problema con las pantallas plegables en los Smartphones de SAMSUNG

Los smartphones con pantalla plegable son una tecnología relativamente nueva, y es que no fue hace mucho, apenas en 2018, cuando vió la luz el primer smartphone plegable disponible para el mercado de consumo, una cuestión que ha ido ganado popularidad en los últimos años conforme se han vuelto cada vez más accesibles.

Los Smartphones Plegables de Samsung

La realidad es que Samsung es actualmente el indiscutible líder del segmento de Smartphones plegables, con casi el 75% de la cuota de mercado de estos dispositivos.

De hecho, fue en 2019 cuando Samsung lanzó comercialmente su primer smartphone plegable el Samsung Galaxy Fold, que en tan solo 3 meses, vendió una impresionante cantidad: Mas de 400 mil unidades.

En los últimos meses más marcas han estado ganando terreno con sus propuestas de smartphones plegables, como sucedió aquí en México con Oppo y su modelo, el Oppo Find N2 Flip que abolió la corona de Samsung, a tal grado que la marca ha hecho importantes mejoras a sus plegables como por ejemplo agrandando la pantalla exterior de sus modelos o dotándolos de mejores sistemas de bisagra para sus equipos con pantalla plegable, como lo hicieron con su hermoso y funcional flagship, el Oppo Find N3.

Fallas en Smartphones Plegables de Samsung

Pero no todo es miel sobre hojuelas para Samsung, pues al menos en Latinoamérica y España se han estado publicando cada vez mas fuertes reclamos, no solo por la calidad de sus pantallas plegables, sino también por las fallas en el servicio post-venta de Samsung así como la pésima atención a clientes cuando éstos reportan los daños en sus smartphones plegables TAN SOLO POR USARLOS...

Por poner un ejemplo, en Facebook hay un grupo llamado “Plataforma Afectados Samsung Z Flip/Fold” en donde los usuarios están relatando sus experiencias y problemas con los equipos plegables de Samsung, aquí una pequeña muestra de algunas de las quejas que pueden encontrarse en éste y otros grupos en Internet:

Samsung no es el único fabricante con equipos de pantalla plegable, pero sin duda sí que es la marca que mas quejas acumula en la red, tal vez por ser los primeros en vender masivamente los plegables, o tal vez porque de verdad no tienen un buen servicio de post-venta o quizás sea porque no cuentan con un taller de reparaciones competente, o tal vez porque sus equipos presentan fallas en el diseño, o tal vez porque sus equipos no han podido resistir el uso rudo de algunos usuarios, y así, una larga lista de posibilidades.

¿Habías leído algo respecto a esto de los plegables de samsung?