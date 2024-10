Windows 11 24H2, la mayor actualización desde su lanzamiento

El martes, Microsoft anunció la nueva actualización de Windows 11 2024, también conocida como versión 24H2. Esta es la actualización más significativa desde el lanzamiento del sistema operativo, e incluye nuevos elementos diseñados para ofrecer experiencias impulsadas por inteligencia artificial y un mejor rendimiento.

La compañía califica esta actualización como un cambio completo del sistema operativo. Entre sus mejoras se destacan funciones avanzadas de ahorro de batería, soporte para audio Bluetooth LE, compatibilidad con fondos HDR y capacidades de Wi-Fi 7 para los PCs que cuenten con hardware compatible.

La actualización de Windows 11 2024 se implementará de forma gradual para todos los dispositivos que operen con Windows 11, versiones 22H2 y 23H2. Los usuarios pueden activar la opción “Obtener las últimas actualizaciones tan pronto como estén disponibles” en el menú de Windows Update para ser de los primeros en recibir la última versión del sistema operativo.

Cualquier usuario que tenga un PC con Windows 11 podrá acceder a la actualización de 2024. Sin embargo, aquellos que estén en las versiones 22H2 o 23H2 con la actualización previa de mayo de 2024, que no aborda temas de seguridad, serán los primeros en recibir la última actualización.

AI is continuing to transform how we use our PCs. Today, we’re excited to take the next step on our journey with the announcement of new AI-powered features for Copilot+ PCs and Windows 11. These innovations are designed to simplify your workflow and personalize your experience,… pic.twitter.com/0Wgs68C6OE

— Pavan Davuluri (@pavandavuluri) October 1, 2024