Meta Ray-Ban 2 pueden revelar datos personales de extraños

Dos estudiantes de Harvard han revelado recientemente que es posible combinar las gafas inteligentes de Meta con tecnología de búsqueda de imágenes faciales para revelar los detalles personales de cualquier persona, incluyendo su nombre, dirección y número de teléfono, solo con mirarlas.

En un documento de Google, AnhPhu Nguyen y Caine Ardayfio explicaron cómo conectaron un par de Meta Ray-Ban 2 a un motor de búsqueda de rostros llamado PimEyes. Este sistema les permitió identificar a desconocidos cruzando su información en diversas bases de datos de búsqueda de personas.

Utilizaron un modelo de lenguaje grande (LLM) para combinar rápidamente todos esos datos, lo que facilita el “doxeo” de alguien en un instante o la obtención de información para estafar en segundos.

Todo esto es posible gracias a los recientes avances en LLM, según los estudiantes. Esta sinergia entre LLM y la búsqueda de rostros inversa permite una extracción de datos automática y completa que anteriormente no era posible solo con métodos tradicionales, afirmaron en este documento.

Are we ready for a world where our data is exposed at a glance? @CaineArdayfio and I offer an answer to protect yourself here:https://t.co/LhxModhDpk pic.twitter.com/Oo35TxBNtD

— AnhPhu Nguyen (@AnhPhuNguyen1) September 30, 2024