YouTube sigue haciendo de las suyas, aunque en este caso es más bien una solicitud de los creadores de contenido que se ven afectados por la reacción “no me gusta”en sus videos: desaparecería.

Es cierto que no todos los videos tienen que gustar a las personas. De hecho, algunas reacciones son solo por molestar aunque se espera que sea normal que haya alguno que otra reacción negativa. Como a los autores de contenido no les gusta que se vea la cantidad de comentarios de este tipo, podrán optar por esconder este apartado, sobre todo cuando superan las manitas arriba.

?? In response to creator feedback around well-being and targeted dislike campaigns, we’re testing a few new designs that don’t show the public dislike count. If you’re part of this small experiment, you might spot one of these designs in the coming weeks (example below!). pic.twitter.com/aemrIcnrbx

— YouTube (@YouTube) March 30, 2021