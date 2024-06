Carina, el chatbot impulsado por Inteligencia Artificial para WhatsApp

La Inteligencia Artificial va más allá de los conocidos ChatGPT o Midjourney. En la actualidad, diversas aplicaciones y modalidades de interacción con IA están disponibles, como los chatbots integrados en WhatsApp.

IA al alcance de las redes sociales

En este sentido, hoy te mostraremos una asistente virtual que está transformando ciertos rincones del mundo con su notable eficacia.

Probablemente ya hayas oído hablar de ella: nos referimos a Carina, una nueva inteligencia artificial accesible con solo un clic de distancia de tu dispositivo.

Cómo interactuar con Carina en WhatsApp

Desde su lanzamiento en España en septiembre de 2023, Carina ha experimentado un crecimiento fenomenal, atrayendo a más de 350 mil usuarios en tan solo unos meses, según revela Daniel Dacuña, su CEO.

Carina se distingue por proporcionar funcionalidades clásicas de IA, tales como recomendaciones personalizadas y respuestas prácticamente instantáneas.

Esta habilidad se fundamenta en su acceso en tiempo real a internet, lo que garantiza ofrecer información actualizada a los usuarios.

Costo mensual de esta IA

Su utilización es sumamente sencilla. Basta con dirigirse a su chat para que se añada automáticamente como un contacto en tu lista de WhatsApp, sin necesidad de realizar descargas adicionales.

No obstante, no todo es color de rosa. Este chatbot no es gratuito; de hecho, tiene un costo de 3,99€ al mes y no ofrece la posibilidad de una prueba gratuita antes de suscribirse.

A pesar de ello, su capacidad para transcribir audios y responder preguntas rápidas la convierte en una IA versátil y posiblemente una inversión valiosa a largo plazo.