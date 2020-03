Facebook prueba compartir historias en Facebook y Instagram

Como se sabe, Facebook busca que se puedan compartir contenidos entre sus mensajeros y apps sociales, es por eso que ya ha comenzado probando con las historias entre esta red social e Instagram.

Si bien desde 2017 desde Instagram se pueden compartir contenidos en Facebook y otras apps. Ahora los usuarios de Facebook podrán compartir su historia en otras partes de la misma y también en Instagram de forma simultánea.

Facebook is working on cross-posting Stories to Instagram pic.twitter.com/uH2w3VVnSe

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 9, 2020