Elon Musk regala suscripciones Premium en X a cambio de popularidad

En el cambiante mundo de Twitter (X), donde las reglas y condiciones parecen mutar a diario, Elon Musk ha vuelto a sorprender con una nueva propuesta: recompensar a los usuarios con mayor influencia regalándoles suscripciones Premium o Premium+.

El anuncio, realizado por el propio Musk a través de un tweet, establece que aquellos usuarios que cuenten con más de 2.500 seguidores verificados accederán de forma gratuita a la suscripción Premium. Para los que superen los 5.000 seguidores verificados, el premio será aún mayor: la suscripción Premium+ sin costo alguno.

Si bien la estrategia busca incentivar la fidelización de usuarios con gran número de seguidores, no se ha implementado aún un mecanismo para que estos puedan verificar la cantidad de seguidores que poseen.

Esto ha generado cierta confusión entre los usuarios, algunos de los cuales incluso han solicitado a la plataforma la incorporación de una herramienta que facilite dicha tarea.

Las suscripciones de Twitter ofrecen una serie de beneficios que varían según el nivel elegido. A continuación, un resumen de lo que ofrece cada una, según el Centro de Ayuda de la plataforma:

Funciones esenciales de Premium como edición de posts, mayor extensión en publicaciones y videos, prioridad en respuestas, formatos de texto, carpetas para elementos guardados, íconos personalizados y más.

Going forward, all 𝕏 accounts with over 2500 verified subscriber followers will get Premium features for free and accounts with over 5000 will get Premium+ for free

— Elon Musk (@elonmusk) March 28, 2024