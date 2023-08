La opción de bloquear usuarios desaparecerá de Twitter/X

El propietario de Twitter/X, Elon Musk, anunció recientemente que la plataforma de redes sociales eliminará pronto el botón de bloqueo como una “característica”.

En respuesta a una publicación en X en la que alguien pregunta por qué alguien querría bloquear y/o silenciar a alguien, Musk respondió a la publicación señalando que la función de bloqueo pronto será “eliminada como característica, excepto para los mensajes directos (DM)”.

Luego agregó que la función de bloqueo “carece de sentido”, a pesar de que seguirá estando disponible para los mensajes directos (DM).

En plataformas de redes sociales como X, la función de bloqueo suele ser una herramienta utilizada por muchos para eliminar no solo cuentas de spam o bots que interactúan con tu cuenta, sino también para lidiar con personas que te molestan en diversos grados.

Block is going to be deleted as a “feature”, except for DMs

— Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2023