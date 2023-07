Reddit ha tomado una postura firme respecto a las comunidades que se han mantenido cerradas en señal de protesta por los excesivos cobros por el uso de su API. La plataforma informó a los moderadores responsables que perderán su estatus a finales de esta semana, aunque se les brindará una última oportunidad para reconsiderar.

Estrategia agresiva de Reddit

Reddit destacó en su comunicado que aquellos moderadores interesados en retomar sus funciones serán tenidos en cuenta y considerados para futuras acciones.

La decisión se produce después de que Reddit se pusiera en contacto con varios moderadores en los últimos días. La cuenta ModCodeofConduct envió mensajes a los moderadores de menor jerarquía de los subreddits en protesta para averiguar si estaban dispuestos a denunciar a sus superiores.

Con esta táctica, la empresa buscaba no solo acelerar la reapertura de las comunidades, sino también identificar a los líderes del movimiento de protesta.

Usuarios han perdido el estatus de moderadores

Según informa The Verge, aquellos que no aceptaron la propuesta inicial verán ahora su nivel de moderador revocado. Reddit no permitirá que las comunidades permanezcan cerradas y ha advertido a los responsables que las acciones de protesta violan el Código de Conducta de los moderadores. El mensaje más reciente deja claro que la empresa no tiene intención de negociar.

Después de enviar un mensaje de modmail el 27 de junio de 2023, su equipo de moderadores expresó su falta de interés en reabrir la comunidad. Nos complace informarle, como cortesía, que perderá su estatus de moderador en la comunidad al final de esta semana. Si decide reconsiderar y expresar su voluntad de moderar activamente esta comunidad, su solicitud será tenida en cuenta.

El moderador de r/Firefox afirmó que Reddit ha tenido semanas para reconciliarse con la protesta, pero no lo ha hecho. “No vemos ninguna razón para reabrir, ya que no creemos que seamos los culpables aquí”, declaró. El subreddit sigue en modo privado, al igual que otras 2.300 comunidades, y esta situación podría llegar a su fin el próximo fin de semana si la empresa cumple su amenaza.

Reddit se mantiene firme en su postura

Las medidas tomadas por Reddit para restablecer las comunidades sugieren que a sus directivos no les preocupa resolver el problema. Desde el principio, Steve Huffman, CEO de Reddit, dejó claro que no prestaría atención a las protestas.

El ejecutivo ha seguido una estrategia similar a la de Twitter y recientemente expresó su admiración por la estrategia de Elon Musk para reducir costos en la plataforma de redes sociales. El cierre de más de 8,000 comunidades fue una forma de protesta contra una actualización en la API que implicaba cargos abusivos por el acceso.

Esta nueva política resultó en que aplicaciones como Apollo dejaran de funcionar, ya que no estaban en condiciones de pagar las tarifas requeridas. El problema ha alcanzado un nivel tal que hackers amenazaron con filtrar información confidencial a menos que se reviertan los cambios en la API y se pague un rescate.

Algunas comunidades tomaron medidas extremas al permitir contenido sexual explícito, lo que afectó los ingresos publicitarios de Reddit. Sin embargo, ninguna de estas amenazas ha logrado tener repercusión en la determinación de la empresa de recuperar las comunidades a toda costa.

Según el último mensaje, los 2,300 subreddits que continúan en protesta se abrirán nuevamente una vez que los moderadores pierdan sus privilegios. “Hay mucho ruido, y al igual que con todos los estallidos en Reddit, esto también pasará”, expresó Huffman a sus empleados.