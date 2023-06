Reddit no ha emitido ningun comunicado oficial.

Reddit enfrenta una difícil encrucijada mientras hackers amenazan con divulgar 80 GB de datos confidenciales. Las condiciones impuestas por estos intrusos son claras: exigen que la API sea ofrecida de forma gratuita y que se les pague la suma de 4,5 millones de dólares.

¿Cuál es la razón detrás de este acto de chantaje?

Los usuarios de Reddit se encuentran en una batalla constante contra las últimas medidas implementadas por la plataforma, y ahora deben hacer frente a un nuevo desafío. Un grupo de hackers ha anunciado poseer 80 GB de información confidencial perteneciente a Reddit.

Los hackers buscan presionar a Reddit para que reconsidere sus decisiones y vuelva a ofrecer la API de manera gratuita. Sin embargo, también exigen una suma de dinero como garantía para evitar la divulgación de los 80 GB de información confidencial.

Este grupo solicita la considerable cifra de 4,5 millones de dólares como medida de precaución para evitar la filtración de los datos sensibles de Reddit. Esta suma podría plantear un problema para la red social, pero lo más destacado es su postura en relación con la API.

Reddit quiere seguir los pasos de Twitter

Incluso a estos hackers les parece absurdo que Reddit esté siguiendo los pasos de Twitter al implementar un modelo de pago para su API. El grupo de hackers detrás de esta amenaza se autodenomina BlackCat, y ha sido la propia portavoz de Reddit quien ha confirmado la veracidad de estos hechos a TechCrunch.

La situación en torno a la API de Reddit es compleja y uno de los clientes más afectados es Apollo. Esta aplicación de Reddit es altamente popular y cuenta con miles de usuarios. Sin embargo, debido a la implementación del pago por el uso de la API, Apollo se verá obligado a realizar pagos significativos a Reddit debido a su gran cantidad de usuarios.

Conscientes de que Reddit no pagará por sus datos, el grupo de hackers ha afirmado que preferirían filtrar la información para que esté al alcance de todos. Aunque originalmente planeaban esperar hasta la salida a bolsa de Reddit, han decidido adelantar sus planes.

Aún sin información oficial por parte de Reddit

El requerimiento de pagar por el uso de la API de la plataforma ha sido el desencadenante para que el grupo de hackers emprendiera esta amenaza contra Reddit. Hasta ahora, la empresa no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto, y no se espera que haya declaraciones sobre si aceptarán o no las demandas de los hackers.

Esta situación genera complicaciones para los usuarios, ya que podrían perder a aquellos clientes que han utilizado Reddit durante mucho tiempo. Ahora, queda esperar y ver cómo Reddit aborda esta situación tan surrealista. Es posible que la presión ejercida por los hackers haga que la empresa reflexione y tome medidas, o quizás todo siga igual.