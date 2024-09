Starlink cumple orden de Brasil y bloquea acceso a X tras multa millonaria

En un cambio de postura, Starlink ha anunciado que está “cumpliendo con la orden” de bloquear el acceso a X en Brasil. Anteriormente, la compañía se había negado a restringir el acceso a X a menos que Brasil descongelara sus activos financieros.

Starlink, la empresa de internet satelital controlada por Elon Musk, se ha visto atrapada en un conflicto en curso entre el multimillonario, quien también es dueño de X, y el juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes.

Este conflicto se intensificó después de que el juez brasileño impusiera una prohibición a X por la propagación de desinformación y ordenara que Starlink no pudiera realizar transacciones financieras.

Esta medida tenía como objetivo presionar a X para que pagara $3 millones en multas por no bloquear cuentas señaladas por el gobierno brasileño, según informó The New York Times.

El bloqueo de X por parte de Starlink coloca a la compañía en una situación compleja, especialmente considerando que Musk se autodefine como un “absolutista de la libertad de expresión”.

To our customers in Brazil (who may not be able to read this as a result of X being blocked by @alexandre):

The Starlink team is doing everything possible to keep you connected.

Following last week’s order from @alexandre that froze Starlink’s finances and prevents Starlink…

— Starlink (@Starlink) September 3, 2024