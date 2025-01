X Money Account, la nueva apuesta de Elon Musk con Visa para revolucionar pagos

X, la plataforma de redes sociales propiedad de Elon Musk, ha anunciado una alianza estratégica con Visa para lanzar un sistema de pagos en tiempo real. Este movimiento marca un avance significativo en la visión de Musk de convertir a X en una “aplicación para todo”, un concepto que ha perseguido durante años.

La colaboración con Visa es el primer paso hacia la implementación de “X Money Account”, un servicio que promete transformar la experiencia financiera de los usuarios dentro de la plataforma.

Según Linda Yaccarino, CEO de X, el servicio “X Money Account” estará disponible más adelante este año y permitirá a los usuarios realizar transacciones peer-to-peer (P2P) conectadas a sus tarjetas de débito.

Además, los fondos podrán transferirse a cuentas bancarias de manera sencilla. Este sistema estará respaldado por Visa Direct, la solución de transferencias instantáneas de Visa, y estará disponible inicialmente para usuarios en Estados Unidos.

Aunque aún no se ha confirmado una fecha exacta de lanzamiento, Yaccarino calificó esta alianza como un “hito para la aplicación para todo” y prometió más anuncios importantes sobre “X Money” en los próximos meses.

La idea de convertir X en una “aplicación para todo” no es nueva para Elon Musk. Desde finales de la década de 1990, el multimillonario ha estado obsesionado con este concepto. De hecho, Musk fundó X.com, una startup que más tarde se fusionó para convertirse en PayPal.

Aunque en ese momento sus esfuerzos por diversificar PayPal fueron rechazados, la venta de la empresa a eBay en 2002 le proporcionó los recursos necesarios para invertir en SpaceX y Tesla. Hoy, Musk busca replicar el éxito de aplicaciones como WeChat, que combina mensajería, pagos, streaming y más en una sola plataforma.

Another milestone for the Everything App: @Visa is our first partner for the @XMoney Account, which will debut later this year.

💰Allows for secure + instant funding to your X Wallet via Visa Direct

🪪 Connects to your debit card allowing P2P payments

🏦 Option to instantly…

— Linda Yaccarino (@lindayaX) January 28, 2025