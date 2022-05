DuckDuckGo desde su lanzamiento siempre se jactó de ser un navegador seguro que respetaba la privacidad a toda costa, donde los datos de navegación de los usuarios siempre estaban seguros. Sin embargo, recientemente se descubrió que este programa recopiló datos y rastreó las direcciones IP de los usuarios que acceden a los servicios de Microsoft, como Bing y LinkedIn.

Esta no es una filtración ni nada por el estilo, de hecho, DuckDuckGo firmó un acuerdo con Microsoft para donde el navegador se comprometió a brindar los datos de los usuarios, algo que cruza por completo la línea de la privacidad que tanto ha presumido.

La información la detectó Zack Edwards, un investigador de privacidad, donde según él, el navegador bloquea los rastreadores de sitios como Google y Facebook, pero el problema es que existe un acuerdo exclusivo entre ambas empresas, que permite a las grandes tecnológicas rastrear a los usuarios para brindarles anuncios personalizados.

Hasta el momento, Microsoft aún tiene acceso a los datos de navegación considerados privados por los usuarios de DuckDuckGo. El investigador mostró una prueba de ello en su perfil de Twitter.

You can capture data within the DuckDuckGo so-called private browser on a website like Facebook’s https://t.co/u8W44qvsqF and you’ll see that DDG does NOT stop data flows to Microsoft’s Linkedin domains or their Bing advertising domains.

— ???? ??????? (@thezedwards) May 23, 2022