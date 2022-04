Si pensabas que las monedas digitales eran cien por ciento seguras y nada ni nadie podía robar en este tipo de transacciones, estábamos equivocados, pues un hacker logró robar millones de dólares en criptomonedas, por lo que ahora se ha denominado como el mayor robo de la historia en el mundo del cripto.

De acuerdo con reportes oficiales, un pirata informático fue capaz de infiltrarse en el soporte del juego Axie Infinity, donde falsificó los contratos digitales de las transacciones cuyo monto asciende a 625 000 000 de dólares.

Esto sucedió el pasado 23 de marzo, cuando el hacker accedió a Ronin para cometer el robo, en el cual usó llaves privadas hackeadas, con las que pudo vulnerar la seguridad del servicio para posteriormente falsificar las transacciones y robar los fondos.

Sky Mavis, la empresa afectada, señaló que 173 600 Ethereum y 25 500 000 USDC fueron robados, esto significa que el valor de las criptomonedas asciende a 625 000 000 de dólares, una cifra bastante importante, por lo que bien podría ser uno de los mayores robos del mundo en cuanto a monedas digitales.

La empresa y las autoridades competentes continúan investigando la situación, no obstante, se ha confirmado que el hacker obtuvo claves privadas para retirar fondos digitales.

The Ronin bridge has been exploited for 173,600 Ethereum and 25.5M USDC.

The Ronin bridge and Katana Dex have been halted.

— Ronin (@Ronin_Network) March 29, 2022