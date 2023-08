Las amenazas provenientes de ciberdelincuentes acechan desde diversos frentes. En gran medida, suelen manifestarse en forma de mensajes fraudulentos por SMS o bien a través de correos electrónicos de phishing en los que falsas empresas solicitan información sensible, como los detalles de tarjetas de crédito.

Sin embargo, esta preocupante tendencia no se detiene aquí, ya que incluso plataformas como Instagram han sido testigos de variados intentos de estafas mediante mensajes privados.

En los últimos días, hemos sido testigos de un notable aumento en la distribución masiva de mensajes a través de Instagram, los cuales advierten acerca de supuestos problemas en una publicación.

De manera predecible, estos mensajes buscan persuadir a los usuarios a hacer clic en un enlace, bajo la premisa de evitar la supresión de su acceso a la cuenta. No obstante, detrás de esta artimaña yace la solicitud de compartir información personal en el enlace indicado.

Fue el usuario de Twitter @pitty87 quien denunció un mensaje que aterrizó en su bandeja de entrada de Instagram. A pesar de que el nombre de usuario del remitente presenta un carácter notoriamente inusual, se presenta a sí mismo como el epicentro de administración de cuentas de Instagram.

En dicho mensaje, se notifica la existencia de una denuncia interpuesta contra una publicación bajo la acusación de violación de derechos de autor. Debido al incumplimiento de esta normativa, se presenta la advertencia más inquietante: la cuenta está programada para ser eliminada.

No obstante, se brinda la posibilidad de presentar una apelación con el fin de evitar la desactivación de la cuenta. Este mensaje se acompaña de un enlace, cuya finalidad aparente es solicitar los datos de inicio de sesión, bajo la premisa de verificar la identidad de la cuenta.

Please beware of a copyright infringement scam on Instagram. I had several clients reporting someone claiming to be Instagram support contacting them. #instagram #scam #phishing #copyrightscam pic.twitter.com/k0K4dAGEy2

— Marko Pitesa (@Pitty87) January 27, 2021