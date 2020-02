Bluetooth hackeable en Android 8 y 9

La firma de seguridad ERNW reportó que una vulnerabilidad en Android que afecta a las versiones 8 y 9 al activar las conexiones por medio de Bluetooth que permite hackear al dispositivo cercano si se es un hacker.

Esto permite el robo de información personal o meter un malware al smartphone, sin que el dueño del mismo tenga noción y pueda evitarlo.

Las versiones previas a Android 8 igual son vulnerables, pero las que poseen la versión 10 no, debido a algunas características técnicas que bloquean el acceso al mismo en caso de intentar hackear el equipo.

Es recomendable descargar el parche de seguridad de febrero en tu smartphone, aunque la disponibilidad depende del fabricante.

Todo lo que se requiere es estar cerca del smartphone y conocer tu dirección MAC. En caso de no tener ninguna de estas dos opciones es recomendable encender el Bluetooth solo en lugares confiables o cuando sea necesario y no dejarlo en el modo visible, así no sabran si está conectado.

Con información de Gizchina