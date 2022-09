Cuando has adquirido tu primer iPhone es normal que estés bastante emocionado, ya que te estás llevando a casa uno de los mejores smartphones de gama premium que puede existir en el mercado hoy en día. Sin embargo, puede que por la emoción hayas configurado un código de bloqueo al azar y no hayas prevenido de guardarlo o memorizarlo, por supuesto que esto presentará un gran problema, ya que si no recuerdas el código será casi imposible volver a acceder a tu móvil y después de varios intentos podrías encontrarte con el famoso problema de iPhone no disponible.

Seguramente te estarás preguntando por qué tu iPhone no está disponible, pues bien, te vamos a explicar brevemente porqué pasa esto. Resulta que cuando ingresas el código de acceso 5 veces y estos son erróneos, el sistema detecta automáticamente qué has fallado en el inicio de sesión, esto hará que se muestre un mensaje con la leyenda “iPhone no disponible”. Si sigues introduciendo el código incorrecto, al sexto intento el teléfono se bloqueará durante 5 minutos, pero si ingresas incorrectamente el código de acceso un total de 10 veces el iPhone se bloqueará permanentemente.

Hacer esto te traerá grandes problemas, pero que afortunadamente tienen solución. De hecho, existen 4 alternativas muy eficaces que te ayudarán a quitar el iPhone no disponible en la pantalla de bloqueo. Uno de los primeros métodos existentes es ‘Borrar iPhone’, pero para comenzar este procedimiento es necesario tener a la mano el Apple ID y contraseña para proceder a restaurar el dispositivo. El segundo método es reparar el equipo mediante el programa iTunes, el tercero es a través de iCloud, borrando y restaurando el terminal y, finalmente, está PassFab iPhone Unlocker, opción que creemos es la más completa para poder quitar el molesto mensaje de iPhone no disponible en iOS 15.7 y iOS 16.

En este artículo nos vamos a centrar en cómo quitar el mensaje iPhone no disponible con la herramienta PassFab iPhone Ulocker. Antes de continuar cabe mencionar que una vez que el iPhone muestra el dichoso mensaje en la pantalla de bloqueo, no tendrás más intentos para introducir el código de desbloqueo. Esto significa que no será posible acceder al equipo a menos que previamente lo configures para borrar todas las configuraciones y el contenido del dispositivo. De hecho, Apple ha dicho que todos los usuarios que han ingresado el código de seguridad sin éxito y se encuentran con el temido mensaje pueden recuperar el acceso a su iPhone, pero hacer esto borrará todos tus archivos y documentos.

Cómo quitar mensaje ‘iPhone no disponible’ con PassFab iPhone Unlocker

Si bien ya te mencionamos otras alternativas para poder restaurar tu iPhone y quitar de una vez por todas el molesto mensaje, la herramienta PassFab iPhone Unlocker es la opción perfecta para poder hacer este trabajo al cien por ciento y sin tantos contratiempos. Este software es capaz de quitar el mensaje de iPhone no disponible, y lo mejor de todo es que es compatible con la versión más reciente de iOS 16, pero también funciona con iOS 15.7 y con el iPhone 13 Pro Max. Con esto ya dicho, procederemos a mostrar los pasos a seguir para solucionar el problema en tu iPhone.

Paso 1

Lo primero que debes hacer es descargar e instalar PassFab iPhone Unlocker desde el sitio web oficial, es completamente gratuito y es compatible con Windows y macOS.

Paso 2

En este punto debes iniciar el programa e inmediatamente elegir la función ‘Desbloquear el código de acceso de la pantalla de bloqueo’.

Paso 3

Ahora, es necesario que conectes tu iPhone a tu computadora y posteriormente regresar al programa y seleccionar en el botón color azul de ‘Iniciar’.

Paso 4

PassFab iPhone Unlocker pedirá que descargar el firmware, sigues las instrucciones en pantalla y una vez hecho esto, hacer clic en ‘Iniciar Desbloqueo’.

Paso 5

El programa comenzará a trabajar y a realizar lo suyo, por lo que esto tardará en finalizar dependiendo del hardware de tu computadora. Sin embargo, una vez que el PassFab iPhone Unlocker muestre el mensaje ¡El bloqueo se ha quitado con éxito! el procedimiento habrá finalizado.

Cómo te habrás dado cuenta, quitar el mensaje de iPhone no disponible con la ayuda de PassFab iPhone Unlocker es el método más sencillo y a la vez más completo que puede existir actualmente. El software sirve para muchas cosas, como por ejemplo cuando has olvidado la contraseña del iPhone, pero también del iPad e incluso del iPod Touch. También funciona cuando el iPhone está deshabilitado, no se puede reconocer el Face ID o la pantalla rota no permite ingresar la contraseña.

Es una herramienta tan completa que pude desbloquear todos los tipos de bloqueo de pantalla existentes, como el código de 4 dígitos, código de 6 dígitos, Touch ID y Face ID. También es posible desbloquear el iPhone sin contraseña de Apple ID, desactivar el tiempo de pantalla sin contraseña, entre otras opciones. PassFab es uno de los mejores programas para hacer este procedimiento, tiene muchas ventajas, como apoyo técnico en línea completamente gratis, 100% seguro, ofrecen 30 días de garantía de reembolso y tienen en sus espaldas 10 años de experiencia.