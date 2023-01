Métodos para recuperar fotos de una tarjeta SD

No vamos a negar que las tarjetas SD son las mejores opciones para almacenar documentos, archivos y las fotos personales más importantes, las usamos como una alternativa cuando el almacenamiento del teléfono está por agotarse o simplemente por su práctica usabilidad. No obstante, tampoco debemos olvidar que estos pequeños accesorios son muy frágiles, y en el peor de los casos si no las cuidamos como se debe podríamos causar una pérdida de datos inesperada, algo que por supuesto sería terrible a tal grado que toda la información almacenada quedaría inutilizable.

Si alguna vez has eliminado por accidente fotos de la tarjeta SD y has buscado por todos lados la solución para recuperarlas, pero tu intento ha sido fallido, no te preocupes, con el programa 4DDiG podrás recuperar datos de la tarjeta SD fácilmente. Las fotos borradas de la tarjeta SD no están del todo perdidas, tan solo hay que usar la herramienta adecuada que nos ayudará a recuperar aquellos recuerdos con nuestra familia o amigos, esas fotos que guardamos por años y que, por un descuido se han borrado permanentemente. Como te mencionamos, recuperar esas fotos borradas con 4DDiG es la forma más fácil que existe hoy en día.

Cabe señalar que las fotos o imágenes eliminadas permanecen en la SD aún después de haber sido borradas, es por ello por lo que se necesita de un programa especial para recuperarlas, esto debido a que no desaparecen del todo, la tarjeta guarda algunos datos que son fáciles de recuperar con software como el de 4DDiG, que es completo, funcional y con funciones muy completas. Para tener éxito en la restauración de las fotos eliminadas de la tarjeta SD, se debe de dejar de acceder a la tarjeta para evitar que nuevos datos sobrescriban las fotos eliminadas. Para recuperar las fotos se debe utilizar una herramienta robusta y dedicada, y aquí te compartimos la mejor opción hoy en día.

¿Por qué se pierden datos de la tarjeta SD?

Como ya lo mencionamos en el inicio, las tarjetas SD son bastante frágiles, se deben usar con mucho cuidado, son propensas a daños y corrupción, lo que hace que cuando se dañan los datos que almacenan sean inaccesibles. Hay muchas razones por la cuales las tarjetas SD pueden fallar y una de las principales causas es que se hace una manipulación inadecuada de ellas. No debemos olvidar que son piezas pequeñas y delicadas, es por esta razón que deben guardarse en estuches cuando no se están utilizando y se debe tener especial cuidado cuando se insertan y se extraen de los smartphones, tabletas o computadoras ya sea de escritorio o portátiles.

Otro de los motivos por los que los datos o fotos de las tarjetas SD se pueden perder es por algún error al formatear. Si estas formateando la tarjeta, debes asegurarte de tener el máximo cuidado al hacer este procedimiento, ya que, si hay interrupciones al formatear o si el proceso se realiza incorrectamente, la tarje SD puede dañarse y con ello los datos se perderán. En este caso, la mayoría de las veces los datos no se pueden recuperar y la tarjeta no se volverá a formatear, así que debes tener mucho cuidado cuando lleves a cabo este procedimiento. También se pierden datos de la SD por factores externos, como borrar datos accidentalmente, cuando exponemos la tarjeta al calor excesivo o si tiene mucho polvo, humedad o le cae agua, en este caso también se pueden perder todos los datos.

Métodos para recuperar fotos de una tarjeta SD

Cuando hemos borrado fotos y demás archivos de una SD no todo está perdido, ya que existen varios métodos para recuperar datos de la tarjeta SD. El primer método es descargar un programa dedicado para recuperar fotos borradas de la memoria SD, el mejor de todos y el que nosotros recomendamos es Tenorshare 4DDiG, este programa es uno de los más completos, el que ofrece todas las funciones y características para recuperar todos los datos eliminados de una SD.

4DDiG es una solución todo en uno para la recuperación de datos, con este software puedes recuperar archivos, incluidas las fotos personales que tienes alojadas en tu computadora portátil, PC, disco duro externo, unidades USB o también en la tarjeta SD. Este programa es capaz de recuperar más de 1000 tipos de archivos incluyendo fotos, videos, documentos y audio, pero también puede restaurar archivos perdidos por formateo, partición pérdida, corrupción, sistema crasheado o por virus. Sin importar que hayas eliminado, 4DDiG es capaz de recuperar archivos sin problemas, recupera todo tipo de fotos, videos, música, email e incluso archivos compresos.

Método 1: recuperar fotos borradas de la memoria SD con 4DDiG

Para recuperar fotos de la tarjeta SD usando el programa de Tenorshare 4DDiG debes saber que, como paso principal, tienes que descargar la última versión del programa desde el sitio web oficial, es compatible tanto con Windows como con macOS, es la manera más fácil de recuperar los datos. Antes que nada, tendrás que conectar tu tarjeta SD a un lector de tarjetas externo o si tu computadora ya viene integrada con uno por defecto esto es más que suficiente.

Paso 1. Abrir el programa 4DDiG y hacer clic en la opción Recuperación de Datos que se sitúa en el menú izquierdo. Después debes elegir la tarjeta SD que quieres recuperar y hacer clic en Empezar.

Paso 2. En este punto el programa habrá terminado de escanear, y después mostrará un listado con todos los archivos que contiene la SD. En este punto debes seleccionar las fotos que deseas recuperar, aunque también puedes elegir otros archivos, esto es la magia que ofrece el programa Tenorshare 4DDiG.

Paso 3. El programa ahora te pedirá exportar las fotos escaneadas y que previamente habías seleccionado. Tienes elegir una carpeta de destino para guardarlos en tu computadora. Después de esto y pasado unos minutos habrás recuperado todas tus fotos que previamente habías eliminado de la tarjeta SD. Así de fácil es recuperar las fotos con 4DDiG, la manera más simple, sencilla y segura.

Método 2: Recuperar fotos borradas de la tarjeta SD por medio de CMD

Otro de los métodos existentes para recuperar fotos borradas de una memoria SD es haciendo uso del CMD, donde su principal ventaja es que no requiere la instalación de programas en la computadora, pero que al final es la opción menos recomendable dado a que tiene múltiples desventajas. Esta es una alternativa que, si bien hace bien su función, no garantiza la recuperación de las fotos ni de ningún otro archivo. Si utilizas este método, pero fallas en algo durante el proceso podrás causar grandes fallos a la tarjeta, pero también al ordenador.

En Windows, abrir la pestaña de Inicio y escribir CMD. Clic derecho sobre el icono de CMD y Ejecutar como administrador Dentro de la ventana escribir “chkdsk C: /f” Escribir “Y”, presionar Enter y después escribir “C” y presionar Enter En la ventana de comandos escribir C: \>attrib -h -h -r -s /s /d * y escribir Enter.

Este es el segundo método para recuperar las fotos o archivos borrados en la memoria SD, pero una vez decimos que no es lo más recomendable, ya que no garantiza la recuperación de los archivos al cien por ciento. Lo que debes hacer es usar 4DDiG, ya que es el método más fácil, sobre todo porque se trata de un programa dedicado compatible con muchos archivos.

Tenorshare 4DDiG es la mejor opción que existe actualmente para la recuperación de fotos borradas de la tarjeta SD. Tiene soporte para computadoras de escritorio, laptops, unidades flash USB, discos HDD, discos SSD, tarjetas SD y una multitud de dispositivos de almacenamiento soportados. No por nada este programa es recomendado por más de 2,465,000 millones de usuarios a nivel mundial. Ofrece un escaneo y vista previa gratuita, tiene una forma de recuperación flexible y está diseñado para cumplir con las necesidades de distintivos niveles de usuarios.