WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares y usadas del mundo, por lo que es la plataforma predilecta de muchos y desde la cual se mantienen conectados con amigos o familiares. Sin embargo, también suele ser una aplicación donde los mensajes no están exentos de borrarse, sobre todo si has extraviado el celular, por lo que recuperar todos los mensajes y archivos puede ser una completa odisea. Afortunadamente, existen herramientas que nos ayudan y dicen cómo recuperar mensajes de WhatsApp de un teléfono perdido sin respaldo con la ayuda de iMyFone.

Independientemente de si eres un usuario de Android o de iOS, es probable que alguna vez hayas experimentado alguna forma de pérdida de datos. Como ya mencionamos, existen varios métodos de recuperación de mensajes de WhatsApp disponibles en el mercado que permiten a los usuarios restaurar mensajes de esta popular aplicación con una copia de seguridad o incluso recuperar mensajes eliminados. Si fuiste de los desafortunados usuarios que eliminó mensajes de esta app por accidente, no te preocupes, pues te decimos que ya puedes recuperar mensajes borrados de WhatsApp, y lo mejor de todo es que solo tomará unos minutos.

Parte 1. Cómo recuperar mensajes eliminados de WhatsApp con copia de seguridad

Este es uno de los primeros métodos existentes con el que puedes recuperar mensajes de WhatsApp de un teléfono perdido a través de la aplicación de WhatsApp con copia de seguridad. Este quizá sea uno de los métodos de recuperación más rápidos, pues debido a que ya se cuenta con una copia de seguridad previa dentro de la misma aplicación, no se debe descargar ningún programa adicional, por lo que puede ser una de las mejores opciones para los usuarios. En todo caso, puedes seguir los siguientes pasos para que sepas como realizar el proceso de recuperación.

1. Primero, si acabas de adquirir un nuevo teléfono y deseas transferir los mensajes o en su caso, has perdido el teléfono y deseas ingresar nuevamente a tu cuenta, debes iniciar la aplicación y seguir los pasos de configuración básicos que nos proporciona la misma app.

2. Durante los pasos de restauración del historial de chat se te preguntará si deseas proceder, solo debes seleccionar la opción y tendrás la oportunidad de restaurar los mensajes de WhatsApp directamente desde la app previa copia de seguridad.

3. Después de haber elegido la restauración del historial del chat, puede llevar algún tiempo, ya que los mensajes se descargan de su backup.

4. Una vez concluido el proceso eso sería todo. Habrás recuperado los mensajes de WhatsApp y podrás acceder a ellos cuanto antes.

Parte 2. Cómo recuperar mensajes de WhatsApp sin una copia de seguridad

El segundo método es solo si deseas restaurar mensajes de WhatsApp sin una copia de seguridad. Para esto, es necesario descargar e instalar el programa de iMyFone D-Back, que básicamente es un software de recuperación de mensajes de WhatsApp. Una de las mayores virtudes de este programa es que te ayudará a recuperar tus mensajes incluso si no has realizado una copia de seguridad de tus datos y mensajes, por lo que aún los puedes recuperar, y lo mejor de todo es que lo puede hacer de la manera más fácil y sencilla.

Lo primero que hay que hacer es descargar e instalar iMyFone D-Back WhatsApp Message Recovery. Después deberás conectar el dispositivo móvil en el PC y ahora elegir “recuperación inteligente”, que se encuentra en el panel de navegación izquierdo. En este paso tienes que hacer clic en donde dice “borrado o perdido por accidente”. En este paso, el programa nos permitirá recuperar los datos que están en el dispositivo de forma selectiva. En este punto tendrás que seleccionar cualquier tipo de datos que desees recuperar, una vez hecho lo anterior debes hacer clic en “siguiente”. Tendrás que aceptar para comenzar el escaneo y una vez que finalice el programa podrás ver todos los datos que ha detectado el software. Ahora toca revisar cada tipo de mensajes o datos y seleccionar los mensajes de WhatsApp que deseas recuperar. Finalmente, hacer clic en el botón “Recuperar”.

Parte 3. Recuperar mensajes de WhatsApp de teléfono perdido a través de Google

Quizás este sea uno de los métodos más fáciles de recuperar mensajes de WhatsApp de un teléfono Android perdido. Lo primero que debes saber antes de eliminar WhatsApp es asegurarte de tener una copia de seguridad en Google Drive y que tu cuenta de WhatsApp esté configurada para buscar datos de copia de seguridad en la cuenta de Google correcta.

Una vez verificado lo anterior, ahora podrás desinstalar WhatsApp, reinstalar la aplicación y finalizar la aplicación. Deberás seguir las indicaciones en pantalla para restaurar tu historial de chat y recuperar mensajes borrados de la aplicación de mensajería.

Parte 4. Así puedes restaurar mensajes de WhatsApp con iCloud

Si has perdido tus datos o mensajes de WhatsApp en tu dispositivo no hay necesidad de alarmarse, ya que con iCloud puedes recuperar rápidamente tus datos perdidos de WhatsApp en dispositivos iOS y Android. Es importante señalar que debes haber utilizado previamente el servicio de iCloud para este método para hacer una copia de seguridad de los datos de tu dispositivo iOS. Si no utilizas el servicio de iCloud, no podrás restaurar la copia de seguridad.

Para comenzar debes desbloquear tu dispositivo y dirigirse a la aplicación Configuración. Ahora debes seleccionar en General, Restablecer y Borrar todo el contenido y la configuración. Una vez que el proceso termine ahora tendrás que tocar en “Restaurar desde iCloud Backup”, aquí se mostrarán todas las copias de seguridad de iCloud disponibles. Tendrás que seleccionar la copia de seguridad más reciente y esperar unos minutos para que se descargue y restaure el dispositivo. Después de unos minutos tendrás acceso a tus mensajes de WhatsApp.

Consejo de bonificación: Cómo recuperar mensajes de WhatsApp de un teléfono perdido sin respaldo

En este paso haciendo uso de ChatsBack no es necesario escanear el almacenamiento del dispositivo, ya que se pueden recuperar los datos que previamente se almacenaron en ChatsBack. Para ello, debes seguir unos cuantos pasos.

1. Cargar y seleccionar copia de seguridad de la base de datos. Tienes que seleccionar lo que deseas recuperar y hacer clic en “Siguiente”.

2. ChatsBack accederá a los datos históricos de copia de seguridad y posteriormente serán analizados por el programa.

3. Se mostrará una vista previa y recuperación de datos. Todos los datos recuperables se mostrarán y tienes que elegir aquellos que quieras tener de vuelta.

4. En este punto el programa te preguntará si la recuperación la deseas hacer para la PC o recuperar en el dispositivo, en ambos casos debes hacer clic en “Inicio”.

5. Es importante que antes de continuar tengas apagado Buscar mi iPhone, una vez asegurado debes hacer clic en “OK”.

6. Luego debes ir a App Store para descargar la aplicación de WhatsApp.

7. En este punto ChatsBack comenzará a procesar los archivos. El dispositivo se reiniciará y los datos se recuperarán.

Adicionalmente, la mayoría de las personas que tienen dispositivos iOS optan por utilizar iTunes en lugar de iCloud. No obstante, sui desea utilizar este método, debe haber realizado previamente una copia de seguridad de los datos del dispositivo. Si quieres hacer este proceso es importante tener en cuenta que, a menos que ya tienes iTunes instalado en tu computadora y hayas realizado una copia de seguridad reciente, de lo contrario no podrás completar el proceso de recuperación de datos de WhatsApp. En todo caso, siempre puedes echar mano de iMyFone ChatsBack para recuperar tus mensajes de WhatsApp.

Conclusión

Si has estado buscando por todas partes un método efectivo de como recuperar mensajes eliminados de WhatsApp sin el mayor esfuerzo, tienes muchas opciones en el mercado para elegir, pero ninguna como iMyFone. Cada uno de los procesos que se publicaron en este artículo bien vale la pena leer cada uno de ellos, así podrás elegir tu preferido y utilizarlo tú mismo cuando sea necesario. Puedes recuperar tus datos de WhatsApp de un celular perdido a través de iTunes, iCloud, Google Drive o desde iMyFone ChatsBack.