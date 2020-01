Apple y FBI iniciarían un pleito legal por el desbloqueo de iPhones involucrados en tiroteo

El Presidente de Estados Unidos está enojado con Apple, debido a que lo ha estado apoyandoen el tema comercial, debido a los problemas de los impuestos a raíz de los problemas que surgieron con China (lo que implicaba aumentar los costos o disminuir las ganancias), pero la empresa siempre se ha mantenido en su posición de que no van a meter puertas traseras en sus programas para acceder a sus dispositivos, aún si son usados en tiroteos u otro evento violento.

El Presidente Trump publicó un tuit en donde le reclama a Apple esta situación y le pide que colabore desbloqueando los iPhones usados por asesinos, vendedores de droga y otros criminales para ayudar a ser a su país mejor con su famoso slogan.

We are helping Apple all of the time on TRADE and so many other issues, and yet they refuse to unlock phones used by killers, drug dealers and other violent criminal elements. They will have to step up to the plate and help our great Country, NOW! MAKE AMERICA GREAT AGAIN.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de enero de 2020