El presente año ya está por terminar y no podemos negar que nos dejó con una buena cantidad de smartphones que vale la pena tener. No importa lo que estés buscando, ya sea almacenamiento, calidad de cámara o memoria para descargar nuevas apps, como la VPN ideal para proteger tu información, que descubriste leyendo la lista de los mejores VPN gratis , aquí encontrarás teléfonos que lo tienen todo y más. Es importante agregar que no todos los smartphones en esta lista son ideales para todos, así que debes ver bien las especificaciones de cada uno antes de tomar una decisión ¡Comencemos!

Samsung Galaxy S22 Ultra

Si bien el S21 Ultra incursionó con características similares a las del Samsung Note, el Galaxy S22 Ultra es, sin duda, un sucesor completo del Note 20 Ultra. Es uno de los teléfonos más costosos en el mercado; sin embargo, es el mejor smartphone en general que puedes adquirir en la actualidad. Todo esto gracias a su extraordinario rendimiento y peculiaridades equilibradas.

El diseño es claramente diferente de otros modelos Galaxy, ya que el S22 Ultra es un poco más parecido al Samsung Note. Además, incluye un lápiz óptico S Pen integrado que amplía su funcionalidad. Las actualizaciones realizadas por Samsung a su cámara lo convierten en uno de los mejores sistemas en cualquier teléfono en este momento, especialmente debido a su cámara principal de 108 MP.

iPhone 14 Pro

El iPhone 14 Pro es una gran actualización con respecto a su predecesor. Algunos de los cambios son superficiales, pero cuando una revisión visual como la Isla Dinámica hace su debut, es difícil no darse cuenta.

Apple ha reducido su famoso “screen notch” a una pequeña isla circular debajo del bisel superior. Allí, se podrán ver actualizaciones, la música que se reproduce, temporizadores, el clima y más en cualquier momento desde la pantalla principal, sin siquiera tener que acceder a cada app.

Google Pixel 6 Pro

Google sacudió el mundo de los smartphones con su lanzamiento del Pixel 6 y Pixel 6 Pro presentando el nuevo Google Tensor y una nueva experiencia de Android 12 lista para usar, junto con un diseño totalmente diferente y sus cámaras significativamente mejoradas. El 6 Pro es un teléfono indudablemente grande, con una extraordinaria pantalla OLED de borde curvo QHD+ que, por primera vez en la serie, hace el cambio a una frecuencia de actualización más alta y suave de 120 Hz (justo como la de la gama iPhone 13 Pro).

El sistema de la cámara también se basa en un nuevo lente principal de 50 MP, que ofrece un rango dinámico extraordinario y muestra nuevas particularidades inteligentes, como Magic Eraser y Face Unblur.

Oppo Find X5 Pro

El Oppo Find X5 Pro es un smartphone increíble en todo sentido. El panel QHD+ de 10 bits, 6.7 pulgadas y 120 Hz es una de las mejores pantallas en cualquier dispositivo móvil en la actualidad. Además, a este Oppo lo mantiene una carga inalámbrica de 50 W y con cable de 80 W, una batería que cuenta con 5000 mAh, además de una cámara que cuenta con sensores de 50 MP en los dos lados. Incluyendo unas nuevas lentes principales y ultra anchas para mayor exposición y calidad en fotografías.

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung ha canalizado los problemas del Galaxy Z Flip 3, incluyendo la poca duración de la batería y el rendimiento medio de la cámara y convirtió al nuevo Z Flip 4 en un teléfono que dura todo el día. Además, este viene con las mismas cámaras principal y ultra-ancha que el Galaxy S22 y S22 Plus. Esto significa que este es el mejor smartphone plegable que se puede adquirir en la actualidad, a un costo parecido al de los teléfonos inteligentes de gama alta.

Si bien aún existen dudas sobre la durabilidad de la pantalla y el pliegue, Samsung comenta que la función de “flip” durará al menos 200,000 movimientos de apertura y cierre, lo que equivale alrededor de cinco años de uso promedio. Nada mal.

Vivo X80 Pro

Vivo ha hecho algo increíble con el X80 Pro, un smartphone cuya cámara es realmente excelente, rivalizando con las mejores apuestas que Apple, Samsung y Google tienen para ofrecer. Un procesador Snapdragon 8 Gen 1 alimenta cuatro lentes traseros, siendo el principal un maravilloso sensor de 50Mp. Este smartphone ofrece una cámara que no tiene ningún tipo de competencia, incluso la fotografía con poca luz es excepcional. Añade a eso excelentes modos de video con relaciones de aspecto de cine. En pocas palabras, todos tus videos y fotografías serán similares a una película.

Esperamos que nuestra lista de smartphones te haya brindado la ayuda que necesitas para adquirir el dispositivo móvil que se ajuste a tus necesidades diarias.