Descienden un 38% las ventas mundiales de smartphones por Covid-19 

El virus Covid-19 ha afectado prácticamente a todo el mundo. Es por eso que en todos los países en donde ha llegado el impacto económico es irreversible. Uno de los segmentos que pocas veces por otros aspectos no se veía afectado es la venta de smartphones, pero empezando el brote desde China, cuna de la fabricación mundial, ahora las ventas han caído un 38%, debido principalmente a este suceso.

El reporte fue dado a conocer por la empresa Strategy Analytics y corresponde al mes de febrero. La diferencia entre 2019 y 2020 equivale a 36 millones de dispositivos menos, es decir, este descenso significa la caída más grande en las ventas, ya que ahora se han vendido 61 millones 800 mil unidades, frente a los 99 millones 200 mil unidades del año pasado.

Las marcas que más vendieron fueron Samsung, Huawei y Apple. La aparición del virus ha afectado las proyecciones de ventas para todos los fabricantes empezando con los retrasos en componentes y en la producción y lanzamientos.

Las optimistas estimaciones se han caído y no se espera crecimiento en el segmento, debido a los problemas en la cadena de distribución sobre todo a nivel mundial, que tendrá que esperar hasta que pase la crisis en cada área y sea cuando se levanten las restricciones de vuelos comerciales para poder hacer llegar los productos así como poder retomar los canales habituales de venta y de promoción. Con suerte el mercado local chino será el primero en salir de esta situación con sus marcas propias. Solo con trabajo y tiempo se podrá recuperar el nivel que tenía antes y esperar mejores resultados para 2021.

Recuerden que estamos desde hoy en fase 2 en México y les recordamos que su salen, para evitar contaminar su hogar y familia realicen lo más que se pueda este protocolo.

