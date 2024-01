Estos son algunos de los videojuegos más esperados de 2024

Cada inicio de año nos lleva inevitablemente a reflexionar sobre las experiencias de juego que nos depararán los próximos meses. La buena noticia es que, para disfrutar de algunos de ellos, no será necesario esperar mucho más, ya que están a punto de lanzarse.

Prince of Persia: La Corona Perdida

Ya sea por sus pioneras aventuras gráficas, ejemplares en animación, ambientación y diseño, o por sus modernas incursiones en la PS2, Prince of Persia tiene un lugar entre los grandes de la historia. Aunque su trilogía posterior mostró altibajos, sigue siendo una referencia indispensable en su momento.

De manera intrigante, la próxima entrega de la saga, programada para enero, no seguirá ninguna de esas líneas anteriores.

En cambio, se aproximará más al estilo característico de los juegos “metroidvania”, con escenarios interconectados, habilidades desbloqueables, abundantes desafíos de plataformas y un ritmo vertiginoso.

Tekken 8

El esperado retorno de uno de los gigantes del género de lucha está a punto de materializarse, ya que llegará a nuestras pantallas en tan solo un mes.

Con ello, se unirá a las últimas entregas notables de Mortal Kombat y Street Fighter, brindando a los fanáticos de los juegos de pelea un festín de emociones.

En este caso, las credenciales de Tekken 8 son claras: un apartado visual meticulosamente trabajado, enfrentamientos espectaculares y un robusto modo en línea para una experiencia de juego completa.

Persona 3 Reload

Tras el prácticamente imbatible Persona 5, el retorno de la tercera entrega de la saga enfrenta un desafío evidente: igualar el nivel establecido por su sucesor. Sin embargo, cuenta a su favor con una historia y personajes que ya eran inolvidables en la obra original.

Además, el hecho de que la serie esté ganando cada vez más reconocimiento seguramente incrementa las expectativas. Este título de culto tendrá una nueva oportunidad a partir del próximo 2 de febrero.

Rise of the Ronin

La próxima entrega del Team Ninja, exclusiva para PS5, indudablemente se posiciona como uno de los títulos más esperados del año. En esta aventura de marcada esencia nipona, los jugadores asumirán el control del destino de un samurái que debe forjar su propia historia.

El juego ofrecerá combates frenéticos, elementos de juego de rol y un impresionante mundo abierto que invita a la exploración. Todo sugiere que podría ser el inicio de una nueva saga, siempre y cuando las ventas respalden esta ambiciosa propuesta.

Alone in the Dark

En 1992, la serie Alone in the Dark estableció los cimientos del género conocido como survival horror, introduciendo elementos que más tarde serían adoptados por otros destacados exponentes del género, en particular el Resident Evil de Capcom.

Después de un período de varios años en el que estuvo ausente, la saga resurgirá en forma de una suerte de remake que se compromete a sumergirse plenamente en los orígenes tanto de la franquicia como del género que contribuyó a concebir.

Final Fantasy VII Rebirth

La secuela de Final Fantasy Remake retomará exactamente donde su predecesor lo dejó: reviviendo una de las aventuras de rol más veneradas y apreciadas de la historia, con un despliegue técnico deslumbrante y un carisma innegable.

Si la primera entrega fue tan destacada como controvertida, todo apunta a que esta continuación no se quedará atrás en términos de impacto y polémica.