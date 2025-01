La esperada Nintendo Switch 2 podría presentarse esta semana

El sucesor de la Nintendo Switch podría ser revelado esta semana, según ha afirmado un conocido insider de la industria. Los rumores y filtraciones sobre la Nintendo Switch 2 se han intensificado en los últimos días, con diversas fuentes sugiriendo que el anuncio oficial de esta consola híbrida está muy cerca.

La información proviene de Nate the Hate, un tipster reconocido por sus precisas predicciones sobre lanzamientos en la industria. Durante el episodio más reciente de su pódcast, Nate afirmó que fuentes confiables le habían confirmado que la Nintendo Switch 2 sería revelada este jueves, 16 de enero.

Además, compartió detalles preliminares sobre lo que podría esperarse del evento de presentación. Según el insider, el enfoque estará casi exclusivamente en la consola. “Lo que me han dicho es que la presentación se centrará únicamente en el hardware. No habrá presencia de juegos”, comentó.

Las declaraciones de Nate the Hate han sido respaldadas por otros medios importantes. Tom Warren, de The Verge, publicó en X que la revelación de la Switch 2 sucederá esta semana. Por su parte, Eurogamer también informó que sus fuentes apuntan al 16 de enero como la fecha clave para el anuncio de la nueva consola de Nintendo.

En semanas recientes, diversas filtraciones han revelado detalles sobre el diseño y las capacidades técnicas de la Switch 2. Entre los rumores más destacados, se habla de mejoras significativas en los Joy-Con, como la implementación de joysticks con efecto Hall magnético, una base más potente y una pantalla de mayor tamaño.

in case it wasn’t obvious from my tease in Notepad last week, I’ve heard it should be the Switch 2 reveal this week 👍 https://t.co/2m3ZEW2kyf

— Tom Warren (@tomwarren) January 13, 2025