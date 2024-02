¿Llegará Gears of Wars a PlayStation? Los rumores se intensifican

El posible cambio de táctica de Microsoft, que contempla la expansión de varios juegos exclusivos de Xbox hacia PlayStation, ha desatado un torbellino de comentarios entre seguidores y especialistas de la industria del gaming.

¿Llegada de títulos exclusivos de Xbox a PlayStation?

Los rumores sugieren que la firma con sede en Redmond planea lanzar títulos first-party como Starfield e Indiana Jones and the Great Circle en la PS5. Recientemente, se ha sumado otra franquicia emblemática a esta polémica: Gears of War.

Jeff Grubb, de Giant Bomb, ha señalado que Xbox está evaluando la posibilidad de llevar la franquicia desarrollada por Epic Games a la plataforma de Sony. Aunque Grubb puntualizó que, según su conocimiento, aún no se ha confirmado la llegada de Gears of War a PlayStation, destacó que la idea está “bajo consideración”.

Grubb mencionó que, al principio, la idea de que Xbox llevara títulos como Hi-Fi Rush, Sea of Thieves o Pentiment a PlayStation no causó mucho revuelo. Sin embargo, la situación ha cambiado desde entonces. “Otro juego del que he escuchado que se está considerando, lo cual no significa que vaya a suceder, pero está en discusiones, es Gears of War“, afirmó.

We’re listening and we hear you. We’ve been planning a business update event for next week, where we look forward to sharing more details with you about our vision for the future of Xbox. Stay tuned. — Phil Spencer (@XboxP3) February 5, 2024

Microsoft prepara un evento para la próxima semana

Pero Grubb no se detuvo ahí, ya que subrayó la importancia que tiene esta franquicia dentro del ecosistema de consolas de Microsoft. “Gears of War está en consideración. Si hablamos de íconos de Xbox, está Halo [en primer lugar] y luego Gears of War”, agregó el periodista.

Por el momento, no se disponen de más detalles sobre las presuntas conversaciones para llevar la saga Gears of War a PlayStation, en caso de que efectivamente se concrete.

Jeff Grubb mismo mencionó que Microsoft tenía previsto hacer un anuncio oficial sobre su nueva estrategia de contenidos a finales de febrero. Sin embargo, dada la considerable repercusión de las filtraciones recientes, no se descarta que esto pueda adelantarse.

Seguidores de las sagas en espera de más información

“Si Gears of War llega a PlayStation, ya no estarían reservándose nada. Podrían igualmente llevar Halo a PlayStation. Y probablemente lo harían, o lo harán”, señaló Jeff Grubb. Será interesante observar si Microsoft realmente decide renunciar a la exclusividad de todas sus franquicias históricas, aunque inicialmente parezca poco convencional.

Una de las principales críticas de los seguidores ante estos rumores se centra en el momento y la falta de transparencia en la comunicación por parte de Microsoft. La extensa espera para el lanzamiento de juegos AAA exclusivos de Xbox ha generado fuertes críticas en los últimos años.