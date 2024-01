Microsoft anuncia despidos en su división de videojuegos, en especial, Activision Blizzard

Esta semana, Microsoft anunciará la eliminación de 1,900 puestos de trabajo en su sector de videojuegos.

La mayoría de los afectados pertenecen a Activision Blizzard, la compañía adquirida oficialmente hace unos meses, mientras que también habrá reducciones menores en el personal de Xbox y ZeniMax.

El equipo de gaming de Microsoft cuenta con alrededor de 22,000 empleados, lo que significa que este recorte afectará aproximadamente al 8% de su fuerza laboral total.

The Verge obtuvo acceso a un comunicado interno en el que Phil Spencer, director ejecutivo de Microsoft Gaming, confirma oficialmente los despidos.

