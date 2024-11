Nintendo y Pokémon demandan a Palworld por infracción de patentes en Japón

El desarrollador Pocketpair ha revelado las patentes que están en el centro de la demanda por infracción de derechos de autor presentada por Nintendo y The Pokémon Company en Japón en septiembre.

La demanda exige, además de 5 millones de yenes cada uno y los intereses por retrasos, una orden judicial que impida la distribución del juego y una compensación por parte de los daños generados desde la fecha de registro de las patentes hasta el momento en que se presentó esta demanda.

Patentes que se están usando sin permiso de Pokémon Company

The Pokémon Company menciona tres patentes japonesas en su reclamo: No. 7545191, No. 7493117 y No. 7528390.

Según la traducción de las reclamaciones, estas patentes parecen estar relacionadas con actividades características de Pokémon: la patente ‘191 abarca el acto de lanzar una bola a personajes en un campo, la ‘117 se centra en el proceso de apuntar, y la ‘390 en la acción de montar personajes.

Para entender con precisión la fortaleza de estas patentes en la demanda, será necesario analizar el lenguaje original de las patentes japonesas y el contexto legal de Japón.

Retraso en lanzamiento de Palworld en Japón

Esta demanda de Nintendo y The Pokémon Company llega nueve meses después del exitoso lanzamiento de Palworld, que rompió récords en Steam y vendió 12 millones de copias solo en su primer mes.

Poco después del lanzamiento, Nintendo publicó un comunicado afirmando que estaba al tanto de Palworld y que investigaría las acusaciones de que el juego copiaba diseños y otros elementos característicos de Pokémon.

A raíz de esta demanda, se ha retrasado el lanzamiento de Palworld en PS5 en Japón, aunque sigue en desarrollo una versión móvil en colaboración con Krafton, editor de PUBG Mobile. Al finalizar su anuncio, Pocketpair señaló: “Continuaremos defendiendo nuestra posición en este caso en los futuros procedimientos legales”.

Fuente: Pocketpair