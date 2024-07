Se filtra posible fecha de lanzamiento de la Nintendo Switch 2 durante el CES 2024

En medio de la agitación del CES 2024, ha surgido accidentalmente una posible fecha de lanzamiento para la esperada Nintendo Switch 2.

Durante meses, se han tejido especulaciones en torno a los planes de Nintendo para su próxima consola, y este rumor podría ser el primer indicio de cuándo podría hacer su entrada al mercado.

En un comunicado de prensa emitido por Altec Lansing, se dio a conocer que su software de inteligencia artificial AI-shark, anteriormente conocido como Gameshark, experimentará un cambio de nombre.

Lo destacado de esta revelación es que el nuevo producto tiene programado su lanzamiento para septiembre de 2024, coincidiendo, según sus afirmaciones, con la llegada de la Nintendo Switch 2.

Ai Shark revealed in a press release that it was reviving its GameShark brand and that its re-launch in September 2024 “is planned to coincide with the Nintendo Switch 2.” https://t.co/zFPOlp1cjf pic.twitter.com/DUiFR5QwLw

— IGN (@IGN) January 11, 2024