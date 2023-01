Durante la presentación de los cascos de realidad virtual PlayStation VR2, Sony anunció algunos títulos de lanzamiento, entre los cuales se encontraban Horizon Call of the Mountain, Resident Evil: Village, No Man’s Sky, entre otros.

Otros de los juegos que llegarán a la plataforma será el icónico Gran Turismo 7 con todo y modos de carrera.

Ahora, Sony ha confirmado el anuncio de 13 juegos más que se lanzarán con el PlayStation VR2 el día 22 de febrero. Kayak VR: Mirage es uno de los títulos que estarán disponibles, cuya jugabilidad es sencilla, pues serás un turista que navegará junto con tu kayak en los cañones helados de Australia.

Acá la lista con algunos de los nuevos juegos que se sumarán al lanzamiento del PlayStation VR 2.

Before Your Eyes

Pavlov VR

Synth Riders: Remastered Edition

Song in the Smoke: Rekindled