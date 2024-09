Sony revela la PS5 Pro con nueva GPU y ray tracing avanzado

Tras meses de rumores y especulaciones, la PlayStation 5 Pro ha sido anunciada oficialmente, y pronto estará en manos de jugadores de todo el mundo.

Este sistema de actualización de mitad de generación fue revelado hoy mediante una presentación técnica a cargo de Mark Cerny. Durante la presentación, se mostró por primera vez las capacidades de la consola, que elevará los gráficos en los Modo de Rendimiento al nivel de los Modos de Fidelidad o Calidad, manteniendo 60 fotogramas por segundo.

Una GPU más grande con mejor renderizado

Durante el anuncio de la consola, el Arquitecto Principal de Sistemas de PlayStation explicó lo que ofrece el modelo base, destacando que el 75% de los jugadores eligen el Modo de Rendimiento sobre los Modos de Fidelidad o Calidad.

Por ello, el objetivo principal era reducir la brecha entre estos dos modos de visualización. La PlayStation 5 Pro logra esto mediante tres mejoras clave. La primera es una GPU más grande, que permitirá un 45% de renderizado más rápido en comparación con el modelo base, con un aumento del 67% en las unidades de cómputo y una memoria un 28% más rápida.

En segundo lugar, está el trazado de rayos avanzado, que duplica o triplica el rendimiento del trazado de rayos del modelo base. La tercera es el escalador PlayStation Spectral Super Resolution impulsado por IA, que analiza las imágenes píxel por píxel y las reconstruye para ofrecer mejores detalles y tasas de fotogramas fluidas.

Mayor resolución y trazado de rayos incluido

Durante la presentación también se mostraron varios títulos ejecutándose en la PlayStation 5 Pro, entre ellos The Last of Us: Part 2 Remastered, Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, Gran Turismo 7 y Hogwarts Legacy.

En Modo Rendimiento, todos los juegos muestran una clara mejora visual respecto al modelo base, con mayor resolución, imágenes más nítidas y mejor trazado de rayos. Con todas estas mejoras, Mark Cerny concluyó afirmando que la PlayStation 5 Pro es la consola más potente creada por Sony hasta la fecha.

Sin embargo, toda esta potencia tiene un precio considerable. Al final de la presentación, se confirmó que la PlayStation 5 Pro será lanzada el 7 de noviembre de 2024 a nivel mundial, con un precio de $699 dólares. Este costo podría dificultar su venta en algunas regiones, a pesar de sus evidentes ventajas sobre el modelo base.

Amplio catálogo de juegos para la PS5 pro

Poco después de la presentación, Sony compartió más detalles sobre la PlayStation 5 Pro en una publicación en el blog oficial de PlayStation. La consola incluirá un modo Game Boost para PS5 Pro, que mejorará los juegos de PS4 con una mayor resolución y un rendimiento más estable.

Además, varios juegos recibirán actualizaciones gratuitas para aprovechar las nuevas características de la consola, los cuales estarán identificados con la etiqueta “PS5 Pro Enhanced”.

Entre estos títulos se encuentran Alan Wake 2, Assassin’s Creed: Shadows, Demon’s Souls, Dragon’s Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant y The Last of Us Part II Remastered.

Dicha consola también incluirá la última tecnología inalámbrica, Wi-Fi 7, junto con soporte para VRR y juegos en 8K. Asimismo, contará con un SSD de 2TB, un controlador DualSense, una copia de Astro’s Playroom y no tendrá unidad de disco. La PlayStation 5 Pro se lanzará globalmente el 7 de noviembre, y las reservas comenzarán el 26 de septiembre.

Fuente: PlayStation