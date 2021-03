Además del lanzamiento del One Plus 9 y One Plus 9 Pro, la marca presentó a su primer smartwatch, el OnePlus Watch, y una versión especial de la serie 9, llamada OnePlus 9R que solo se venderá en India.

La marca se tardó algunos años en lanzar su reloj inteligente, pero por fin el OnePlus Watch se presenta, hecho con una estructura de acero inoxidable, pantalla OLED de 1.39 pulgadas, con resolución a 326 ppi.

La correa es de un solo tamaño, de 46 mm y cuenta con protección de zafiro en la carátula. Incluye dos botones del lado derecho.

Entre sus características están rastreo de más de 110 actividades deportivas, protección 5ATM, certificado IP68, monitor de ritmo cardiaco y de los niveles de oxígeno en la sangre, de sueño y de estrés.

Cuenta en conectividad con Wi-Fi, Bluetooth y GPS. Posee un 1GB en RAM y 4GB de almacenamiento, solo dos disponibles para el usuario. Corre bajo RTOS sobre una capa de OnePlus Watch OS. Se puede responder a notificaciones, manos libres para llamadas y reproducir música.

La batería tiene dos semanas de uso. Se incluye cargador Warp Charge que lo carga en 20 minutos, por medio de sus dos pines pogo.

Está disponible en color negro y plata, a un precio de $159, ala venta a partir del 14 de abril. También se presentará una edición especial llamada Cobalt Limited Edition, con toques dorados, que más adelante estará disponible. Como su nombre lo indica, aleasión de cobalto, y una correa de piel vegana y para otros mercados con correa de piel y hebilla en forma de mariposa.

OnePlus 9R

OnePlus ya había dado a conocer que tendría un modelo destinado solo a India, el cual queda comprendido entre la serie Nord de gama media y la de gama alta, es decir la OnePlus 9. Ese es el OnePlus 9R.

Este smartphone usa procesador Snapdragon 870. La pantalla es de 6.55 pulgadas AMOLED, con resolución a 1080+, HDR 10+, tasa de 120 Hz y muestro táctil de 240 HZ.

Posee una cámara frontal de 48 MP con estabilizador óptico de imagen, un ultra angular de 16 MP, macro de 5 MP y una monocromática de 2 MP. Graba a 4K a 60 fps y cámara lenta (240 fps a 1080p y 480 fps a 720p). Modo video retrato y estabilizador óptico de imagen.

Incluye una cámara de vapor. La batería es de 4,500 mAh, con cargador Warp Charge 65. En 15 minutos dura todo el día y al 100% en 39 minutos. En audio tiene bocinas estéreo con Dolby Atmos. Disponible en color azul y negro.

Se venderá con 8 GB y 128 GB a $550 USD y con 12 GB y 256 GB a $605 USB.