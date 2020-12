El mes pasado Realme lanzó al smartwatch Watch S y ya prepara otro modelo para acompañarlo, con el nombre Watch S Pro, según un video e imagen que la marca mostró.

Con la frase promociona, pregunta si se está listo para conocer la tendencia Pro, seguido por un tuit de su CEO en India, en donde se puede ver al dispositivo calificado como “Stylish new Pro”.

Have a look at the Stylish New Pro in town. realme’s First Premium & High-end Smartwatch looks super trendy, doesn’t it?

Share your thoughts with me using #MeetTheProTrendsetters.#realme pic.twitter.com/i0ARnZ6qkK

— Madhav Sheth (@MadhavSheth1) December 9, 2020