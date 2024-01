SpaceX pone en órbita 21 nuevos satélites para la nueva estrategia de Starlink: Direct To Cell

Starlink ha iniciado su estrategia para proporcionar acceso a internet satelital a dispositivos móviles. En la madrugada de este miércoles, SpaceX llevó a cabo el lanzamiento de 21 nuevos satélites a bordo de un cohete Falcon 9.

Entre estos, destacan los primeros 6 diseñados para ofrecer conectividad a smartphones mediante la tecnología Direct to Cell.

Esta primera serie de dispositivos satelitales se integrará en las pruebas iniciales que se llevarán a cabo en Estados Unidos en colaboración con la red de T-Mobile.

No obstante, la visión de Elon Musk y su compañía es expandir rápidamente el servicio a nivel mundial. Con este objetivo en mente, ya se han anunciado acuerdos con otras operadoras de telefonía móvil a nivel internacional.

A finales de noviembre pasado, Starlink presentó una solicitud de autorización a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) para llevar a cabo una prueba de 180 días.

La empresa planeaba emplear 840 satélites de la constelación de Starlink con el objetivo de proporcionar acceso a internet a alrededor de 2.000 dispositivos móviles. De este conjunto de satélites en órbita, aproximadamente 60 estarían dedicados a brindar conectividad continua a los dispositivos mencionados.

A pesar de que Starlink tenía la intención de iniciar las pruebas el 10 de diciembre, la autorización de la FCC no fue otorgada hasta el 14 de ese mismo mes.

Esta demora afectó el lanzamiento de los primeros satélites equipados con la tecnología Direct to Cell, que finalmente pudieron ser enviados a la órbita terrestre baja mediante un cohete Falcon 9 de SpaceX.

Tanto SpaceX como Elon Musk han aprovechado la ocasión para celebrar la implementación del plan destinado a llevar internet satelital a cualquier smartphone en el planeta.

“Los seis satélites de Starlink equipados con la capacidad Direct to Cell de esta misión impulsarán la conectividad global y contribuirán a eliminar las áreas sin cobertura”, señaló la compañía aeroespacial a través de su cuenta en Twitter.

The six @Starlink satellites on this mission with Direct to Cell capability will further global connectivity and help to eliminate dead zones → https://t.co/FgiJ7LOYdK pic.twitter.com/zFy7SrpsYs

— SpaceX (@SpaceX) January 3, 2024