A pesar de que el servicio de internet satelital de SpaceX no es del todo barato, de hecho, es uno de los más caros del mundo, pero con la mejor velocidad por encima de la competencia, Starlink sube de precio en México y otras regiones del mundo. Sin embargo, este aumento no se limita a unos cuantos pesos, sino a miles.

Starlink en México ahora es más caro de lo que en un principio fue, pues a pesar de que no ha llegado oficialmente al país sino hasta finales de este año, los usuarios que hicieron la preventa no se verán afectados por el incremento, pero no así los nuevos usuarios.

De acuerdo con información oficial y que se puede ver en la página web de la compañía, el internet satelital de Elon Musk ha incrementado su costo casi 3,000 pesos en la renta del equipo. Esto significa que, si deseas reservar la antena y todo el kit de instalación tendrás que pagar 14,300 pesos, esto representa un incremento de 2,721 pesos con respecto a los 11,579 pesos de la tarifa anterior.

Obviamente, tener este servicio representa una importante inversión que pega en los bolsillos de los interesados. Pues es importante mencionar que no es un servicio de bajo costo, al contrario, es un internet que muy pocos usuarios se decidirán a contratar, pues tan solo hay que echar un ojo a sus precios.

Además de los 14,300 pesos del pago por la antena y todo el kit de instalación, deberás sumar el depósito de 2,299 pesos al momento de hacer la reservación, así como los 1,420 pesos por el envío y la gestión, y la primera mensualidad de 2,299 pesos. No hay duda, Starlink es costoso, pero te promete buena cobertura y una velocidad de descarga de hasta 150 MB.

Varios usuarios que ya cuentan con el servicio en Estados Unidos se han pronunciado al respecto, y han declarado que entienden el aumento, pero que no creen que el servicio sea lo suficientemente rápido o confiable como para justificar el aumento del 10 por ciento mensual.