Telcel presenta fallas de internet y telefonía a nivel nacional

Durante las últimas horas han surgido múltiples reportes por medio de redes sociales de diferentes usuarios sobre fallas en la red de Telcel a nivel nacional. En algunos casos, los usuarios reportan intermitencia en el servicio, mientras otros aseguran no poder realizar llamadas, mandar SMS o utilizar el internet para navegar.

Según se recaban los datos del sitio DownDetector, las fallas en la red de Telcel comenzaron a partir de las 13:30 horas de este lunes 13 de enero. Entre las zonas más afectadas tenemos Ciudad de México, Monterrey, Tampico, Nuevo Laredo y San Luis Potosí.

Asimismo usuarios de Chiapas, Guadalajara y Tijuana aseguran que presentan algunas fallas en el servicio. Entre las quejas de los usuarios encontramos que sus telefonos marcan “Sin Servicio”, es decir, las antenas no están funcionando debido a que los móviles no reciben ninguna señal.

Si yo le dejo de pagar a Telcel, me cortan el servicio de inmediato. Pero si ellos me dejan de dar servicio jamás me harán una rebaja en mi mensualidad, me la cobran completita! #AsiNoTelcel #Telcel

— Carlos Padilla ??(El Buen Ciudadano) (@soyelciudadano2) January 13, 2020