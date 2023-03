¡Sony anunció unos nuevos audífonos especiales para los amantes de los deportes! Se llaman Float Run y están hechos para que puedas escuchar tu música mientras haces ejercicio sin tener que tapar completamente tus oídos.

Float Run

Los altavoces están súper cerca de tus oídos, pero sin tocarlos, así que la calidad del sonido es buena. Los Float Run son ideales para concentrarte en tu actividad física, son muy cómodos y estables, sin sacrificar la calidad de sonido.

Además, tienen un diseño liviano con una banda flexible para el cuello, que no se resbala mientras te mueves, y no ejerce presión en los oídos, así que no tienes que preocuparte por sudar o que te rocen.

Sony sabe lo que la gente necesita y por eso creó unos audífonos que tienen la última tecnología para que el sonido sea bueno, puedas recibir llamadas y la batería dure mucho tiempo. Además, están hechos de materiales livianos y cómodos, para que puedas usarlos todo el día sin sentirte pesado.

Música como nunca

Gracias al diseño externo, los deportistas pueden usar los audífonos sin sentir presión en los oídos y son súper ligeros. Los Float Run son ideales para escuchar música mientras haces deporte porque no cubren completamente tus oídos, así que también puedes escuchar los sonidos del ambiente.

Los controladores de 16 mm y el ajuste preciso se combinan con el diseño externo para darte un sonido más amplio y natural, que se adapta perfectamente a la forma de tus oídos y no compromete la calidad del sonido.

Estos Float Run tienen un diseño abierto que cubre la oreja, pero no la tapa por completo, gracias a este diseño, no habrá eco de los sonidos que haces tú mismo, como tus pasos, tu respiración o cuando masticas.

Sin ruidos del exterior

Son resistentes al agua gracias a su certificación IPX4, así que soportarán el sudor o incluso podrás usarlos bajo la lluvia sin dañarlos. Y no te preocupes por quedarte sin batería, porque duran hasta 10 horas y si necesitas una carga rápida de emergencia, con solo 10 minutos obtienes una hora de reproducción.

Además, son fáciles de usar gracias a los controles incorporados que te permiten controlar la música y el asistente de voz de tu celular sin sacarlo del bolsillo. Y si necesitas usarlos para trabajar, tienen un micrófono integrado de alta calidad.

Estos audífonos los podrás conseguir en la Sony Store a partir de la primera quincena de abril de 2023.