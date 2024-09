Nothing presentará auriculares inalámbricos con diseño abierto el 24 de septiembre

Nothing, la empresa de tecnología fundada por Carl Pei, anunció el lanzamiento de un nuevo producto para finales de este mes. En las últimas semanas, la compañía ha estado generando expectación sobre la llegada de este nuevo dispositivo, aunque aún no ha revelado detalles específicos ni el tipo de aparato que presentará.

El último avance publicado por la empresa sugiere que la startup británica introducirá pronto un nuevo auricular inalámbrico con un diseño de audición abierta.

El martes, la cuenta de Nothing en X (anteriormente Twitter) compartió un breve video en el que se pueden ver dos cables redondeados chocando entre sí. El mensaje incluye el texto “al aire libre” junto con la confirmación de que la compañía lanzará un nuevo producto el 24 de septiembre. No se proporcionaron detalles adicionales, ni en el sitio web de la empresa.

Los componentes curvados mostrados en la publicación de X parecen ser parte de un auricular de audición abierta, similar al diseño de bucle de oreja del Soundcore AeroFit Pro o el Shokz OpenFit Air.

Sin embargo, esta especulación debe tomarse con precaución, ya que la empresa no ha confirmado planes para lanzar un nuevo par de auriculares. Una lista en el sitio web IMDA sugiere que la compañía podría presentar pronto un producto llamado Nothing Ear Open.

Out in the open. A new arrival is landing on 24.09.2024 pic.twitter.com/6daPuiamXK

— Nothing (@nothing) September 17, 2024