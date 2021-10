Palm es una marca muy veterana en el sector tecnológico, sobre todo en el de la telefonía móvil, pues recordamos que tuvo su momento como la marca más grande e importante en la era de los PDA. Poco tiempo después, con la evolución del mercado fue perdiendo terreno hasta desaparecer, pero al tiempo HP compró la marca, pero una vez fue vendida a TCL, quien finalmente le ha dado una nueva identidad y concepto.

Si bien la marca cuenta con su propio smartphone, el Palm Phone, que es un teléfono con dimensiones pequeñas, el fabricante ahora podría estar preparando el lanzamiento de sus primeros auriculares totalmente inalámbricos, los cuales llegarían al mercado próximamente.

Palm ha estado publicando en Twitter algunas referencias sobre unos auriculares. De hecho, ha compartido un par de imágenes donde claramente se pueden ver unos auriculares cuyo diseño será similar a los AirPods Pro de Apple.

De acuerdo con Palm, el próximo 26 de octubre será la presentación oficial del producto, y donde se dará a conocer todos los detalles relacionados con los auriculares.

Get ready #PalmCrew! We have something special we’ve been working on for you. pic.twitter.com/hTudi0tDsu

— Palm (@palm) October 12, 2021