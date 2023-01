Sony presentó unos audífonos que se adaptan perfectamente a las necesidades de los deportistas, sobre todo para aquellos que tienen que correr o saltar. Float Run son unos pequeños auriculares con una forma especial para ajustarse perfectamente en las orejas, lo cual garantiza que no se muevan o se caigan durante las rutinas de ejercicio.

La compañía afirma que estos auriculares están dirigidos principalmente a corredores, pero también para personas activas que desean que los audífonos se mantengan firmes no importando la actividad de la rutina.

Es importante mencionar que los Float Run no se colocan en los oídos como cualquier otros auriculares, sino que se colocan muy cerca de la oreja, por lo cual garantiza un buen agarre, pero una calidad de sonido ligeramente inferior, ya que no están dentro del oído, por lo que no hay ANC ni nada por el estilo.

Los controladores de los audífonos son de 16 mm, pesa 33 gramos y se conectan a través de Bluetooth 5.0. Sony confirma que vienen con soporte para códec de audio SBS/AAC e incluyen clasificación IPX4 para resistencia a salpicaduras.

La batería promete una autonomía de hasta 10 horas y se carga a través del puerto USB-C incluido. Los audífonos Sony Float Run ya están a la venta en la tienda online de Sony a un precio de 129 dólares en una sola opción de color negro.