A través de Twitter, la empresa china OnePlus confirmó la fecha de lanzamiento oficial de su nuevo smartphone de gama media, el OnePlus 11R, el cual será presentado junto al modelo estándar OnePlus 11 el próximo 7 de febrero en el evento Cloud 11.

Este modelo con terminación ‘R’ llega para ser una variante más barata, pero igual de atractiva que su hermano mayor. No obstante, la compañía utilizará componentes antiguos, como el procesador y el apartado fotográfico para integrarlos en este nuevo modelo y así poder ofrecerlo a la venta a un precio más asequible para los usuarios.

Fast just got fastR. It’s time to get ready for a new way to experience the #ShapeofPower with the all-new #OnePlus11R 5G.

— OnePlus India (@OnePlus_IN) January 25, 2023