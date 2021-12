Estamos en el último mes del año y ya varias empresas han comenzado a publicar sus recuentos de dispositivos más vendidos y cosas por el estilo. Google hizo lo propio hace poco al publicar los videos más vistos de YouTube de este 2021, y ahora Apple nos presenta las aplicaciones más descargadas de la App Store correspondiente a este año.

La lista abarca apps del iPhone, iPad, Mac, Apple TV y Apple Watch, donde la app más descargada fue, por supuesto, TikTok, esto en el iPhone y en la categoría de apps gratuitas, mientras que en las apps de pago el honor fue para Procreate.

En cuanto a los juegos gratuitos en iPhone, Among Us aseguró la primera posición, mientras que Minecraft dominó el reino de los juegos de pago. Así mismo, Apple también anunció los ganadores del Premio App Store, Toca Boca fue el triunfador en la Aplicación del año para iPhone por Toca Life World, y League of Legends: Wild Rift fue juego del año.

Mejores aplicaciones gratuitas para iPhone

TikTok

YouTube

Instagram

Snapchat

Facebook

Messenger

Google Maps

Gmail

ZOOM

Amazon

Mejores aplicaciones de pago para iPhone

Procreate Pocket

HotSchedules

The Wonder Weeks

TouchRetouch

Facetune

Shadowrocket

75 Hard

Dark Sky Weather

Autosleep Track Sleep on Watch

SkyView

Mejores juegos gratis para iPhone

Among Us!

Roblox

Project Makeover

Call of Duty®: Mobile

Subway Surfers

High Heels!

Magic Tiles 3: Piano Game

Water Sort Puzzle

Shortcut Run

Bridge Race

Mejores juegos de pago para iPhone

Minecraft

Heads Up!

Bloons TD 6

Monopoly

Geometry Dash

My Child Lebensborn

Plague Inc.

True Skate

Grand Theft Auto: San Andreas

Incredibox

Mejores aplicaciones gratis para iPad

YouTube

ZOOM

Disney+

Netflix

TikTok

Google Chrome

HBO Max

Hulu

Amazon Prime Video

Gmail

Mejores aplicaciones de pago para iPad

Procreate

GoodNotes 5

Notability

Duet Display

Toca Kitchen 2

Toca Life: Hospital

LumaFusion

Shadowrocket

Affinity Designer

Toca Life: Vacation

Mejores juegos gratis para iPad

Among Us!

Roblox

Project Makeover

Phone Case DIY

Subway Surfers

Hair Challenge

Magic Tiles 3: Piano Game

Tiles Hop – EDM Rush

Blob Runner 3D

Bridge Race

Mejores juegos de pago para iPad

Minecraft

Bloons TD 6

Geometry Dash

Monopoly

Five Nights at Freddy’s

Stardew Valley

Plague Inc.

Human: Fall Flat

Ultimate Custom Night

Grand Theft Auto: San Andreas

Mejores juegos de Apple Arcade