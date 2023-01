Google sigue mejorando su aplicación de mensajería llamada Mensajes, la cual viene instalada por defecto en la mayoría de teléfonos Android. Esta app es la fuente de la comunicación RCS, en la cual se está apostando para reemplazar los mensajes de texto, y vaya que funciona bastante bien, además de que es seguro y privado.

La aplicación de Google Mensajes agregó el cifrado de extremo a extremo para los chats individuales en junio de 2021, posteriormente la función de seguridad llegó a los chats grupales, pero con la limitación a solo 21 personas.

Google Messages is starting to roll out support for having up to 100 members in an end-to-end encrypted group chat!

H/T @SeeAreEff pic.twitter.com/To9IaLXofY

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) January 18, 2023