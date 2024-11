Nintendo Music, la app para streaming de bandas sonoras de videojuegos

Nintendo ha presentado una nueva aplicación de música que alberga una amplia biblioteca de bandas sonoras de videojuegos, incluyendo clásicos como Super Mario y The Legend of Zelda. Esta app no solo cuenta con las melodías de los títulos más emblemáticos, sino que también incluye partituras de lanzamientos más recientes.

Además, se irán incorporando nuevas canciones a la plataforma. Para acceder a la aplicación, los usuarios no necesitan poseer una Nintendo Switch, aunque sí deberán contar con una suscripción a Nintendo Switch Online y un Nintendo Account activa.

Disponibilidad de la aplicación Nintendo Music

La aplicación Nintendo Music puede descargarse en dispositivos Android a través de Google Play y en iOS mediante la App Store. Para utilizarla, los usuarios deben tener una suscripción a Nintendo Switch Online y una cuenta de Nintendo.

Actualmente, la app está accesible en Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Australia, entre otros países. Cabe destacar que, por el momento, la aplicación ya está disponible en México.

Características de la app Nintendo Music

La app de Nintendo Music permite a los usuarios transmitir las bandas sonoras de videojuegos de títulos populares como Splatoon 3, Animal Crossing: New Horizons, Kirby Star Allies, Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Pikmin 4 y Pokémon Scarlet y Violet, entre muchos otros.

Los usuarios pueden disfrutar de listas de reproducción predefinidas basadas en juegos, géneros, personajes y estados de ánimo. Además, existe la opción de crear listas de reproducción personalizadas, similar a otras aplicaciones de streaming musical como Spotify y YouTube Music.

Una de las características destacadas de la aplicación es la función de Prevención de Spoilers. Si un usuario no ha jugado aún un juego y desea evitar escuchar su banda sonora, puede habilitar esta opción y seleccionar el título correspondiente. Esto mantendrá ocultas las pistas seleccionadas en su biblioteca hasta que decidan eliminarlas.

Por otro lado, la aplicación incluye la función Extend, que permite a los usuarios alargar la duración de una pista específica haciendo un bucle. Los usuarios pueden optar por repetir una canción durante 15, 30 o 60 minutos.

La aplicación Nintendo Music está disponible para dispositivos Android y iOS en diversas regiones alrededor del mundo.

