Despertador Alarmo de Nintendo, despierta con tus juegos favoritos

Nintendo ha presentado recientemente Alarmo, un innovador despertador controlado por movimiento que responde a tus gestos. Esto permitirá a los usuarios silenciar o detener la alarma simplemente usando movimientos.

De acuerdo con la descripción de Nintendo, Alarmo incluye voces y melodías de cinco títulos populares: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Pikmin 4, Splatoon 3, Super Mario Odyssey y Ring Fit Adventure.

Diferentes escenarios para los fanáticos de Nintendo

Aunque el despertador cuenta con 35 escenas de audio, la compañía ha anunciado que pronto los usuarios podrán acceder a más sonidos de Animal Crossing: New Horizons y Mario Kart 8.

Para utilizar Alarmo, solo debes seleccionar un título, elegir una escena y configurar la alarma. El dispositivo intentará despertarte reproduciendo el sonido y mostrando un elemento del juego que hayas seleccionado. Justo antes de que suene la alarma, aparecerá un personaje del videojuego que elegiste, aguardando pacientemente en la pantalla.

Alarmo no solo ofrece sonidos de tus videojuegos favoritos de Nintendo, sino que también tiene un funcionamiento dinámico. Después de un tiempo, la alarma se reactivará, y si permaneces en la cama demasiado rato, se volverá más intensa y ruidosa.

Interacción mediante gestos

Nintendo explica que puedes silenciar la alarma con gestos de la mano, pero para detenerla por completo deberás levantarte, ya que el dispositivo cuenta con un sensor de movimiento que determina tu posición.

El despertador te brinda la opción de elegir entre el Modo Estable, que intensifica la alarma mientras más tiempo pases en la cama, o el Modo Suave, que proporciona una experiencia más constante.

Además, si prefieres presionar botones, Alarmo también incluye un “Modo Botón”. Aparte de su función como despertador, el dispositivo puede rastrear el tiempo que pasas en la cama y medir tu actividad durante el sueño.

Alarmo presenta una pantalla LCD de 2.8 pulgadas y un sensor de brillo, junto con un puerto USB-C que permite alimentarlo.

Nintendo aclara que el dispositivo es compatible con camas de tamaño “Twin a King” y que la mejor ubicación para Alarmo es frente al centro de la cama, al alcance de la mano. Este despertador estará disponible a principios de 2025 y tendrá un precio de $99.99 dólares, lo que equivale aproximadamente $2,000 MXN.

Fuente: Nintendo