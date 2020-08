WhatsApp pronto sincronizará cuentas entre Android y iOS 

Desde hace tiempo se sabe que WhatsApp está trabajando en el soporte para varios dispositivos, y ya hay avances, al menos en la parte que permita sincronizar las cuentas sin importar si se usa Android y iPhone al mismo tiempo.

Si bien es un avance, se reporta que se trata solo del historial, según informa WABetaInfo. Lo más interesante es que habría una versión especial para el iPad, lo cual ya se había rumoreado antes. Por ahora, solo se puede usar un dispositivo por medio de WhatsApp Web.

Yes, it’s the ability to use your WhatsApp account from 4 devices at the same time.

Under development, but it’s great!

???? pic.twitter.com/JYvtMahrag

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 12, 2020